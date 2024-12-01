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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 01 декабря 2024
Манчестер Юнайтед
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
34'
М. Рэшфорд
41'
Д. Зиркзее
46'
М. Рэшфорд
64'
Д. Зиркзее
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
82'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. Тарковски
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Мэйну
80'
73'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
67'
Желтая карточка
Э. Янг
67'
Замена
О. Мангала
️️️️
И. Гуйе
67'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Й. Линдстрем
67'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
Замена
А. Гарначо
️️️️
Каземиро
66'
Замена
М. Угарте
️️️️
Б. Фернандеш
66'
ГОЛ! 4:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
А. Диалло
64'
57'
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
Л. Шоу
️️️️
Н. Мазрауи
56'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. де Лигт
56'
Желтая карточка
Л. Мартинес
51'
Желтая карточка
К. Мэйну
49'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Диалло
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Зиркзее
Пас отдал
Б. Фернандеш
41'
39'
Желтая карточка
В. Миколенко
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Б. Фернандеш
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
7
Ндиайе
6
Дукуре
35
Линдстрем
11
Макнил
23
Бету
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
8
Фернандеш
5
Угарте
5
Угарте
8
Фернандеш
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
5
Каземиро
17
Гарначо
17
Гарначо
5
Каземиро
6
Тарковски
15
О'Брайен
15
О'Брайен
6
Тарковски
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
5
Гуйе
23
Мангала
23
Мангала
5
Гуйе
35
Линдстрем
11
Харрисон
11
Харрисон
35
Линдстрем
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
619
408
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.65
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
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