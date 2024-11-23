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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 23 ноября 2024
Борнмут
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
90+3'
Д. Брукс
4'
Ж. Педро
49'
К. Митома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Брайтон
Желтая карточка
Л. Кук
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
ГОЛ! 1:2!
Д. Брукс
Пас отдал
Э. Унал
90'
+3
86'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Керкез
81'
76'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Я. Аяри
Замена
М. Ааронс
️️️️
А. Смит
75'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Клюйверт
75'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Т. Адамс
65'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
М. Сенеси
65'
64'
Замена
М. Виффер
️️️️
Ж. Педро
64'
Замена
С. Адингра
️️️️
Ж. Рюттер
59'
Вторая желтая
К. Балеба
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Митома
Пас отдал
Ж. Педро
45'
+1
Желтая карточка
К. Балеба
Желтая карточка
А. Семеньо
40'
30'
Желтая карточка
Ж. Рюттер
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
4
Льюис Кук
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
12
Адамс
4
Кук
16
Тавернье
19
Клюйверт
9
Эванилсон
42
Семеньо
4-2-1-3
1
Вербрюгген
44
Игор
6
ван Хеке
34
Велтман
2
Эступиньян
20
Балеба
26
Аяри
22
Митома
18
Уэлбек
9
Педро
10
Рюттер
5
Сенеси
4
Хейсен
4
Хейсен
5
Сенеси
15
Смит
3
Ааронс
3
Ааронс
15
Смит
12
Адамс
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Адамс
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
6
Керкез
19
Унал
19
Унал
6
Керкез
9
Педро
27
Виффер
27
Виффер
9
Педро
26
Аяри
33
О'Райли
33
О'Райли
26
Аяри
10
Рюттер
7
Адингра
7
Адингра
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Борнмут - Брайтон
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
12
10
Офсайды
5
1
Количество передач
471
403
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.94
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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