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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2024
Кристал Пэлас
21.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Лакруа
90'
+5
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
90'
+1
Желтая карточка
У. Хьюз
83'
76'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
А. Диалло
76'
Замена
М. Угарте
️️️️
К. Эриксен
Замена
У. Хьюз
️️️️
Э. Нкетиа
66'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
64'
63'
Желтая карточка
Л. Мартинес
61'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Зиркзее
Замена
И. Сарр
️️️️
Ж. Матета
46'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
А. Уортон
46'
36'
Желтая карточка
А. Гарначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
18
Даичи Камада
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
26
Ричардс
6
Гехи
5
Лакруа
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
37
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
24
Эриксен
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
20
Уортон
8
Лерма
8
Лерма
20
Уортон
9
Нкетиа
19
Хьюз
19
Хьюз
9
Нкетиа
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
11
Зиркзее
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
16
Диалло
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Диалло
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
11
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
309
638
Сейвы
7
4
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.64
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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