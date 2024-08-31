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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Фулхэм
Ипсвич Таун - Фулхэм: обзор матча 31 августа 2024
Ипсвич Таун
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
15'
Л. Делап
32'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Фулхэм
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
90'
+4
Замена
К. Чаплин
️️️️
Ч. Огбене
88'
87'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
87'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
А. Ивоби
87'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
81'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
81'
79'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Р. Муньис
78'
Желтая карточка
А. Траоре
72'
Замена
С. Берге
️️️️
Э. Смит-Роу
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Филлипс
71'
58'
Желтая карточка
Э. Робинсон
51'
Желтая карточка
С. Лукич
Желтая карточка
С. Морси
37'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Э. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Делап
Пас отдал
Л. Дэвис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Дэвис
26
Вулфенден
3
Гривз
4
Туанзебе
27
Филлипс
8
Морси
27
Огбене
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
19
Делап
4-1-3-2
1
Лено
2
Тете
3
Бейсси
6
Диоп
33
Робинсон
23
Лукич
24
Траоре
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Муньис
8
Перейра
27
Филлипс
2
Каюсте
2
Каюсте
27
Филлипс
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
27
Огбене
8
Чаплин
8
Чаплин
27
Огбене
32
Смит-Роу
16
Берге
16
Берге
32
Смит-Роу
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Ивоби
10
Уилсон
10
Уилсон
17
Ивоби
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Фулхэм
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
13
Стивен Бенда
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Ипсвич Таун - Фулхэм
2
3
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
15
15
Офсайды
4
0
Количество передач
395
414
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.48
1.03
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Портмен Роуд
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