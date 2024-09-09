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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Тюмень
Балтика - Тюмень: обзор матча 09 сентября 2024
Балтика
09.09.2024, понедельник, 21:15
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
44'
А. Эльдарушев
13'
Д. Шавлохов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Тюмень
89'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
80'
Желтая карточка
М. Сухорученко
Замена
Д. Бегун
️️️️
Н. Глушков
78'
Замена
К. Маляров
️️️️
С. Пряхин
78'
70'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Купцов
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Эльдарушев
64'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Осипов
57'
46'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Талалай
ГОЛ! 1:1!
А. Эльдарушев
44'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шавлохов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
2-2-1-3-2
71
Свинов
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
59
Аванесян
96
Мохаммад
19
Глушков
17
Саусь
10
Фернандес
11
Эльдарушев
19
Пряхин
4-2-1-3
33
Крицюк
34
Храмцов
72
Бем
44
Сухорученко
30
Шавлохов
8
Талалай
4
Кленкин
14
Кенфак
24
Коротаев
80
Купцов
11
Карпов
19
Глушков
57
Бегун
57
Бегун
19
Глушков
5
Осипов
43
Терентьев
43
Терентьев
5
Осипов
19
Пряхин
7
Маляров
7
Маляров
19
Пряхин
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
80
Купцов
32
Кулишев
32
Кулишев
80
Купцов
Остались в запасе
Балтика
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
66
Никита Терещук
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Балтика - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Стадион:
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