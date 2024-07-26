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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Уфа
Балтика - Уфа: обзор матча 26 июля 2024
Балтика
26.07.2024, пятница, 20:15
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
56'
С. Пряхин
35'
А. Гуренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Уфа
90'
+5
Желтая карточка
О. Баклов
87'
Замена
В. Ложкин
️️️️
К. Муллин
Замена
В. Саусь
️️️️
К. Никишин
87'
80'
Желтая карточка
А. Теняев
Замена
И. Стефанович
️️️️
С. Пряхин
80'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Мохаммад
71'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Осипов
71'
62'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Гыстаров
ГОЛ! 1:1!
С. Пряхин
56'
47'
Желтая карточка
А. Перченок
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуренко
33'
Желтая карточка
А. Анисимов
22'
Желтая карточка
Р. Гыстаров
Желтая карточка
К. Андраде
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
7
Маляров
5
Осипов
96
Мохаммад
55
Капленко
19
Глушков
19
Пряхин
10
Фернандес
28
Никишин
3-2-1-3-1
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
10
Гыстаров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
97
Пасевич
9
Муллин
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
5
Осипов
10
Петров
10
Петров
5
Осипов
28
Никишин
17
Саусь
17
Саусь
28
Никишин
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гыстаров
8
Исаев
8
Исаев
10
Гыстаров
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Балтика
Уфа
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
3
Диего Луна
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Балтика - Уфа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Александр Кабаков (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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