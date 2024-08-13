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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Насьональ - Спортиво Лукеньо
Насьональ - Спортиво Лукеньо: обзор матча 13 августа 2024
Насьональ
13.08.2024, вторник, 03:00
Парагвай. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Спортиво Лукеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Насьональ - Спортиво Лукеньо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Насьональ
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
- : -
07.12.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 21 тур
Насьональ
3 : 1
27.11.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 22 тур
Депортиво Реколета
- : -
07.12.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 0
10.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Рубио Нью
0 : 5
06.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Новости команд
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Насьональ
Спортиво Лукеньо
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
2022.09.21 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
2022.09.20 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
2022.07.26 23:54
35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
2022.09.21 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
2022.09.20 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
2022.07.26 23:54
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
2022.07.22 07:32
Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
2
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