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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 01 декабря 2024
Шахтер
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рух
23'
Н. Матвиенко
90+2'
Р. Дидык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Рух
90'
+4
Замена
В. Роман
️️️️
Ю. Климчук
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Дидык
Пас отдал
А. Сыч
72'
Замена
️️️️
Я. Карабин
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
72'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
М. Гомес
72'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Кевин
72'
61'
Замена
И. Квасница
️️️️
Д. Пидгурский
61'
Замена
О. Федор
️️️️
И. Краснопир
45'
+1
Желтая карточка
Б. Слюбик
Желтая карточка
Г. Судаков
45'
30'
Желтая карточка
И. Краснопир
ГОЛ! 1:0!
Н. Матвиенко
Пас отдал
Педриньо
23'
18'
Желтая карточка
Р. Дидык
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
3-2-2-3-1
31
Ризнык
5
Бондарь
22
Матвиенко
74
Фарина
13
Энрике
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
4-2-2-1-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
73
Лях
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
95
Краснопир
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
70
Климчук
93
Роман
93
Роман
70
Климчук
95
Краснопир
27
Федор
27
Федор
95
Краснопир
6
Пидгурский
11
Квасница
11
Квасница
6
Пидгурский
Остались в запасе
Шахтер
Рух
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Шахтер - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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