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Расписание матчей
Боливия. Примера
Сан-Антонио Було-Було - Олвейс Реди
Сан-Антонио Було-Було - Олвейс Реди: обзор матча 18 сентября 2024
Сан-Антонио Було-Було
18.09.2024, среда, 22:00
Боливия. Примера, группа A, 9 тур
3 : 3
Завершен
Олвейс Реди
37'
A. Fernandez
45+1'
D. Torrico
88'
L. Montenegro
46'
J. Briceño
90+2'
Р. Матеус
90+7'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Антонио Було-Було - Олвейс Реди
90'
+9
Желтая карточка
Х. Мартинес
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
Х. Мартинес
Пас отдал
Р. Матеус
Желтая карточка
J. Vera
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
M. Suárez
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Р. Матеус
Пас отдал
M. Galindo
ГОЛ! 3:1!
L. Montenegro
88'
Пенальти не реализован!
D. Passira
87'
86'
Желтая карточка
L. Caicedo
79'
Замена
J. Rojas
️️️️
J. Briceño
Желтая карточка
M. Castellon
73'
69'
Замена
M. Galindo
️️️️
Э. Куэльяр
68'
Желтая карточка
P. Vaca
Желтая карточка
E. Rivera
66'
Замена
I. Huayhuata
️️️️
A. Fernandez
62'
Желтая карточка
A. Fernandez
61'
46'
ГОЛ! 2:1!
J. Briceño
Пас отдал
Х. Мартинес
46'
Замена
C. Cañozales
️️️️
Д. Медина
ГОЛ! 2:0!
D. Torrico
Пас отдал
D. Passira
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
A. Fernandez
37'
Замена
L. Montenegro
️️️️
M. De Lima
31'
Красная карточка
G. Olguin
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
25
Huberth Sánchez
(К)
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
11
Adriel Fernandez
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
22
E. Rivera
ЦП
19
Marcelo De Lima
ЦП
99
Daniel Passira
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
2
Диего Медина
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
24
Pablo Vaca
ЦЗ
16
Marco Salazar
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
11
Darlin Rodriguez
ЦП
3
Luis Caicedo
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
9
José Briceño
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
30
J. Prieto
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Олвейс Реди
12
Fabián Pereira
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
24
Matías Galindo
ЦП
8
Karl Stivince Mboudou
ЦП
2
José Herrera
ЦП
11
Cristian Cañozales
ЦФ
24
Jairo Rojas
ЦФ
3-2-4-1
12
20
3
18
21
25
11
22
19
8
99
3-2-4-1
1
24
16
5
2
Медина
33
Куэльяр
3
14
Матеус
17
Мартинес
11
9
19
13
13
19
11
23
23
11
33
Куэльяр
24
24
33
Куэльяр
2
Медина
11
11
2
Медина
9
24
24
9
Остались в запасе
Сан-Антонио Було-Було
Олвейс Реди
31
Jose Peñarrieta
ВР
30
J. Prieto
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
12
Fabián Pereira
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
8
Karl Stivince Mboudou
ЦП
2
José Herrera
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
31
Jose Peñarrieta
ВР
30
J. Prieto
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
77
Arthur
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
22
Pablo Velasco
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Остались в запасе
12
Fabián Pereira
ВР
99
Enzo Rodriguez
ВР
14
Enrique Taborga
ЦП
35
Ary Oliveira
ЦП
42
Zinedinne La Fuente
ЦП
8
Karl Stivince Mboudou
ЦП
2
José Herrera
ЦП
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Сан-Антонио Було-Було - Олвейс Реди
4
1
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
0
4
Нарушения
18
13
Офсайды
1
3
Количество передач
202
382
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
Сан-Антонио Було-Було
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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2025.05.13 22:10
1
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
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