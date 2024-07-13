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Расписание матчей
Боливия. Примера
Олвейс Реди - Реал Томаяпо
Олвейс Реди - Реал Томаяпо: обзор матча 13 июля 2024
Олвейс Реди
13.07.2024, суббота, 22:00
Боливия. Примера, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал Томаяпо
90+3'
M. Agustín Graneros
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олвейс Реди - Реал Томаяпо
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
M. Agustín Graneros
Желтая карточка
M. Salazar
90'
+2
Замена
M. Salazar
️️️️
A. Terrazas
86'
86'
Замена
L. Figueroa
️️️️
J. Orellana
86'
Замена
D. Pinto
️️️️
S. Villamíl
76'
Замена
J. Villamil
️️️️
M. Avilés
Замена
Д. Медина
️️️️
Х. Мартинес
46'
45'
+2
Желтая карточка
M. Noble
40'
Желтая карточка
M. Avilés
Желтая карточка
A. Terrazas
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
24
Pablo Vaca
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
17
Хосе Мартинес
ЦП
3
Luis Caicedo
(К)
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
67
J. Carabali
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
2
J. Rioja
ЦЗ
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
25
Juan Orellana
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
5
Mijaíl Avilés
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
(К)
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
2
Диего Медина
ЦЗ
16
Marco Salazar
ЦЗ
11
Darlin Rodriguez
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
2
José Herrera
ЦП
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
55
J. Carrasco
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
22
Agustin Alcaraz
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
7
Layonel Figueroa
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
9
D. Pinto
ЦФ
3-4-1
1
24
5
33
Куэльяр
17
Мартинес
10
40
3
67
4-3
23
28
25
15
2
5
45
29
17
Мартинес
2
Медина
2
Медина
17
Мартинес
10
16
16
10
45
9
9
45
5
30
30
5
25
7
7
25
Остались в запасе
Олвейс Реди
Реал Томаяпо
99
Enzo Rodriguez
ВР
11
Darlin Rodriguez
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
2
José Herrera
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
55
J. Carrasco
ЦЗ
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
22
Agustin Alcaraz
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Остались в запасе
99
Enzo Rodriguez
ВР
11
Darlin Rodriguez
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
2
José Herrera
ЦП
Остались в запасе
55
J. Carrasco
ЦЗ
25
Álex Arancibia
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
4
Dustin Maldonado
ЦЗ
22
Agustin Alcaraz
ЦП
32
Rivaldo Méndez
ЦП
10
Leandro Maygua
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Статистика матча Олвейс Реди - Реал Томаяпо
2
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
10
6
Офсайды
1
0
Количество передач
464
335
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Реал Томаяпо
- : -
02.12.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
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2025.05.13 22:10
1
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
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