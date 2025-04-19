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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Мотор Люблин
Видзев - Мотор Люблин: обзор матча 19 апреля 2025
Видзев
19.04.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 29 тур
1 : 2
Завершен
Мотор Люблин
70'
A. Najemski (АГ)
43'
B. Wolski (П)
72'
P. Ceglarz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Мотор Люблин
Замена
J. Łukowski
️️️️
Л. Тупта
87'
80'
Желтая карточка
A. Najemski
Замена
M. Krajewski
️️️️
J. Sypek
78'
Замена
H. Sobol
️️️️
Ш. Чиж
78'
Замена
F. Nunes
️️️️
K. Cybulski
78'
76'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
С. Сампер
72'
ГОЛ! 1:2!
P. Ceglarz
Пас отдал
M. Scalet
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
A. Najemski
70'
Замена
С. Керк
️️️️
F. Álvarez
69'
57'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
57'
Замена
P. Ceglarz
️️️️
M. Ndiaye
57'
Замена
M. Scalet
️️️️
K. Caliskaner
46'
Замена
K. Palacz
️️️️
F. Luberecki
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
B. Wolski
18'
Желтая карточка
F. Luberecki
10'
Желтая карточка
B. Wolski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Мотор Люблин
33
Gasper Tratnik
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-5-1-1
12
Гикевич
2
Козловски
2
4
78
55
Чиж
10
25
2
Теркильдсен
29
Тупта
7
4-1-3-2
33
3
24
17
18
16
Сампер
26
68
30
22
90
Мраз
7
91
91
7
10
37
Керк
37
Керк
10
29
Тупта
14
14
29
Тупта
78
92
92
78
55
Чиж
9
9
55
Чиж
24
47
47
24
22
8
8
22
16
Сампер
27
Лабойко
27
Лабойко
16
Сампер
17
28
28
17
30
77
77
30
Остались в запасе
Видзев
Мотор Люблин
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Видзев - Мотор Люблин
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
15
Офсайды
3
0
Количество передач
444
404
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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