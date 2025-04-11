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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Видзев
Корона - Видзев: обзор матча 11 апреля 2025
Корона
11.04.2025, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 28 тур
2 : 1
Завершен
Видзев
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Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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