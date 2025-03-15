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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - ГКС Катовице
Видзев - ГКС Катовице: обзор матча 15 марта 2025
Видзев
15.03.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 25 тур
1 : 0
Завершен
ГКС Катовице
60'
J. Sypek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - ГКС Катовице
Желтая карточка
H. Sobol
86'
Замена
H. Sobol
️️️️
Л. Тупта
82'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
F. Álvarez
82'
Желтая карточка
Л. Тупта
77'
76'
Замена
D. Drachal
️️️️
S. Bergier
76'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
A. Blad
Замена
F. Nunes
️️️️
J. Sypek
75'
67'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Х. Галан
67'
Замена
M. Mak
️️️️
Б. Новак
Замена
Л. Кастрати
️️️️
M. Krajewski
63'
ГОЛ! 1:0!
J. Sypek
60'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
50'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
С. Хамулич
46'
Желтая карточка
J. Sypek
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
3-1-3-1-2
12
Гикевич
91
2
4
6
Шеху
2
Теркильдсен
25
10
29
Тупта
10
Хамулич
7
3-3-1-3
1
4
Ендрых
6
30
Червински
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
8
Галан
11
99
91
62
Кастрати
62
Кастрати
91
10
Хамулич
19
19
10
Хамулич
10
55
Чиж
55
Чиж
10
7
92
92
7
29
Тупта
9
9
29
Тупта
8
Галан
24
24
8
Галан
99
8
8
99
27
Новак
10
10
27
Новак
11
18
Шимчак
18
Шимчак
11
Остались в запасе
Видзев
ГКС Катовице
31
Mikołaj Biegański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Видзев - ГКС Катовице
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
11
Офсайды
0
2
Количество передач
379
468
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Sylwestrzak, Damian, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
17473
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