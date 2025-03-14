Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Лехия
Радомяк - Лехия: обзор матча 14 марта 2025
Радомяк
14.03.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 25 тур
2 : 1
Завершен
Лехия
36'
М. Бюрх
71'
C.
20'
T. Bobcek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Лехия
Желтая карточка
C. Donis
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Р. Капич
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Р. Дадашов
86'
85'
Замена
M. Głogowski
️️️️
М. Хлан
83'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
T. Neugebauer
Замена
R. Alves
️️️️
M. Kaput
81'
Замена
C. Donis
️️️️
R. Wolski
81'
Желтая карточка
С. Агузуль
74'
ГОЛ! 2:1!
C.
Пас отдал
М. Бюрх
71'
Замена
C.
️️️️
А. Тапсоба
67'
Замена
F. Ramos
️️️️
Б. Жордау
67'
Желтая карточка
Б. Жордау
60'
Желтая карточка
M. Kaput
48'
46'
Замена
А. Царенко
️️️️
Б. Вьюнник
Желтая карточка
П. Энрике
45'
+1
Желтая карточка
R. Wolski
43'
38'
Желтая карточка
К. Мена
ГОЛ! 1:1!
М. Бюрх
Пас отдал
R. Wolski
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
T. Bobcek
Пас отдал
К. Мена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
23
Паулу Энрике
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
7
Capita
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
3-4-3
1
23
Энрике
97
Агузуль
15
Бюрх
13
28
6
Жордау
27
14
9
Дадашов
15
Тапсоба
2-4-2-2
29
Сарнавский
44
94
33
10
Капич
99
79
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
89
6
Жордау
88
88
6
Жордау
27
77
77
27
28
10
10
28
9
Дадашов
9
9
9
Дадашов
15
Тапсоба
7
7
15
Тапсоба
99
6
6
99
27
Вьюнник
17
Царенко
17
Царенко
27
Вьюнник
33
Хлан
21
21
33
Хлан
Остались в запасе
Радомяк
Лехия
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Радомяк - Лехия
6
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
17
Офсайды
0
1
Количество передач
291
353
Сейвы
0
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
8421
Новости команд
Все
Радомяк
Лехия
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+