Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - ГКС Катовице
Ягеллония - ГКС Катовице: обзор матча 02 марта 2025
Ягеллония
02.03.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 23 тур
1 : 0
Завершен
ГКС Катовице
36'
Т. Романчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - ГКС Катовице
Замена
A. Rybak
️️️️
Х. Имас
86'
82'
Замена
M. Marzec
️️️️
A. Blad
71'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
М. Василевский
Замена
Т. Силва
️️️️
J. Kubicki
71'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
71'
Замена
Л. Флеч
️️️️
Т. Романчук
64'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
О. Петушевски
64'
47'
Желтая карточка
O. Repka
46'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
46'
Замена
D. Drachal
️️️️
М. Ковальчик
46'
Замена
L. Klemenz
️️️️
М. Кууск
ГОЛ! 1:0!
Т. Романчук
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
82
Томас Силва
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
2-1-3-2-2
50
Абрамович
77
Эбосс
72
Скшипчак
6
Романчук
15
Войтушек
2
14
9
Пулулу
11
Имас
77
Петушевски
23
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
2
Кууск
6
77
Ковальчик
23
Василевский
27
Новак
99
11
8
Галан
6
Романчук
18
Флеч
18
Флеч
6
Романчук
14
82
Силва
82
Силва
14
77
Петушевски
21
Чурлинов
21
Чурлинов
77
Петушевски
11
Имас
51
51
11
Имас
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
2
Кууск
6
6
2
Кууск
23
Василевский
24
24
23
Василевский
11
17
17
11
77
Ковальчик
8
8
77
Ковальчик
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
Остались в запасе
Ягеллония
ГКС Катовице
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Ягеллония - ГКС Катовице
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
475
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Посещаемость:
14271
Новости команд
Все
Ягеллония
ГКС Катовице
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+