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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Погонь
Видзев - Погонь: обзор матча 22 февраля 2025
Видзев
22.02.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 22 тур
0 : 4
Завершен
Погонь
8'
R. Kurzawa
40'
Э. Кулурис (П)
53'
Э. Кулурис
63'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Погонь
81'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
Ф. Ульвестад
81'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
A. Przyborek
Замена
B. Pawlowski
️️️️
С. Керк
70'
Замена
M. Hanousek
️️️️
F. Álvarez
70'
69'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
69'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
Замена
N. Stachowicz
️️️️
Х. Гонг
64'
Замена
J. Łukowski
️️️️
J. Sypek
64'
63'
ГОЛ! 0:4!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
61'
Замена
K. Smolinski
️️️️
R. Kurzawa
Замена
С. Хамулич
️️️️
H. Sobol
55'
53'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кулурис
Желтая карточка
P. Volanakis
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
R. Kurzawa
Пас отдал
Э. Кулурис
Желтая карточка
Ю. Шеху
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
70
Nikodem Stachowicz
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
43
Leon Madej
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-1-2-1-3
12
Гикевич
21
5
4
6
Шеху
10
37
Керк
18
Гонг
9
7
15
3-5-2
77
Кожокару
22
Лончар
28
Вальквист
33
Кутрис
16
28
6
Ульвестад
8
11
Гросицки
4
9
Кулурис
18
Гонг
70
70
18
Гонг
10
25
25
10
37
Керк
19
19
37
Керк
7
14
14
7
9
10
Хамулич
10
Хамулич
9
6
Ульвестад
19
19
6
Ульвестад
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
8
61
61
8
28
10
10
28
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
Остались в запасе
Видзев
Погонь
31
Mikołaj Biegański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
43
Leon Madej
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
30
Jakub Grzejszczak
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
43
Leon Madej
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Видзев - Погонь
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
13
Офсайды
1
2
Количество передач
299
391
Сейвы
4
4
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16473
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