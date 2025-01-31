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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Видзев
Лех - Видзев: обзор матча 31 января 2025
Лех
31.01.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
4 : 1
Завершен
Видзев
5'
А. Соуза
45+5'
М. Ишак
50'
А. Соуза
80'
М. Ишак
52'
С. Козловски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Видзев
87'
Замена
M. Hanousek
️️️️
С. Керк
Замена
М. Пингот
️️️️
М. Гургуль
86'
ГОЛ! 4:1!
М. Ишак
Пас отдал
Д. Хаканс
80'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
А. Соуза
80'
79'
Замена
N. Stachowicz
️️️️
J. Sypek
Замена
А. Милич
️️️️
Б. Саламон
69'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Ф. Ягелло
69'
55'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Łukowski
55'
Замена
С. Хамулич
️️️️
H. Sobol
52'
ГОЛ! 3:1!
С. Козловски
Пас отдал
F. Álvarez
ГОЛ! 3:0!
А. Соуза
Пас отдал
G. Thórdarson
50'
45'
+12
Желтая карточка
J. Sypek
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Козубал
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
Пас отдал
Д. Хаканс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
43
Leon Madej
ЦП
70
Nikodem Stachowicz
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
44
N. Diliberto
ЦФ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
3
Дуглас
18
Саламон
15
Гургуль
43
Козубал
24
Ягелло
23
11
Хаканс
77
Соуза
9
Ишак
3-1-3-3
12
Гикевич
4
5
2
Козловски
6
Шеху
37
Керк
14
10
15
9
7
15
Гургуль
55
Пингот
55
Пингот
15
Гургуль
18
Саламон
16
Милич
16
Милич
18
Саламон
24
Ягелло
8
Голизаде
8
Голизаде
24
Ягелло
77
Соуза
18
Фиабема
18
Фиабема
77
Соуза
37
Керк
25
25
37
Керк
7
70
70
7
14
18
Гонг
18
Гонг
14
9
10
Хамулич
10
Хамулич
9
Остались в запасе
Лех
Видзев
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
31
Mikołaj Biegański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
43
Leon Madej
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
53
Sammy Dudek
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
43
Leon Madej
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Лех - Видзев
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
16
3
Офсайды
3
2
Количество передач
527
322
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Arys, Karol, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
30542 из 41609 зрителей (73%)
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