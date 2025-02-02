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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Радомяк
Ягеллония - Радомяк: обзор матча 02 февраля 2025
Ягеллония
02.02.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 19 тур
5 : 0
Завершен
Радомяк
4'
M. Villar Miki
7'
А. Пулулу
10'
Х. Имас
33'
А. Пулулу
45+1'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Радомяк
75'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
R. Wolski
75'
Замена
F. Ramos
️️️️
C. Donis
Замена
Т. Силва
️️️️
J. Kubicki
71'
Замена
О. Петушевски
️️️️
M. Villar Miki
71'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
71'
Желтая карточка
М. Скшипчак
63'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Ж. Моутинью
61'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
К. Хансен
61'
58'
Замена
Б. Жордау
️️️️
R. Alves
58'
Замена
C.
️️️️
R. Barbosa
58'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
P. H. Perotti
ГОЛ! 5:0!
Х. Имас
Пас отдал
J. Kubicki
45'
+1
41'
Желтая карточка
З. Уаттара
ГОЛ! 4:0!
А. Пулулу
Пас отдал
М. Сачек
33'
ГОЛ! 3:0!
Х. Имас
Пас отдал
M. Villar Miki
10'
ГОЛ! 2:0!
А. Пулулу
Пас отдал
К. Хансен
7'
ГОЛ! 1:0!
M. Villar Miki
Пас отдал
Х. Имас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
14
S. Kingue
ЦФ
7
Capita
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
4-1-1-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
72
Скшипчак
61
Сачек
18
Флеч
14
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
23
4-4-2
1
24
Уаттара
4
Маммадов
23
Энрике
15
Бюрх
10
13
27
77
10
9
8
Моутинью
77
Эбосс
77
Эбосс
8
Моутинью
14
82
Силва
82
Силва
14
99
Хансен
21
Чурлинов
21
Чурлинов
99
Хансен
23
77
Петушевски
77
Петушевски
23
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
10
6
Жордау
6
Жордау
10
77
88
88
77
27
10
Голубицкас
10
Голубицкас
27
10
7
7
10
9
15
Тапсоба
15
Тапсоба
9
Остались в запасе
Ягеллония
Радомяк
1
Макс Стриек
ВР
6
Тарас Романчук
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
6
Тарас Романчук
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Ягеллония - Радомяк
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
17
Офсайды
3
3
Количество передач
505
280
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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