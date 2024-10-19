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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Видзев
Мотор Люблин - Видзев: обзор матча 19 октября 2024
Мотор Люблин
19.10.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 12 тур
3 : 4
Завершен
Видзев
1'
P. Ceglarz
14'
S. Rudol
86'
K. Wełniak
22'
С. Мраз (АГ)
24'
И. Рондич
42'
И. Рондич
56'
F. Álvarez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Видзев
90'
+7
Желтая карточка
И. Рондич
90'
+2
Замена
К. Хайризи
️️️️
J. Fernández
90'
Желтая карточка
Ю. Шеху
ГОЛ! 3:4!
K. Wełniak
Пас отдал
F. Luberecki
86'
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
76'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
76'
74'
Замена
С. Хамулич
️️️️
С. Керк
Замена
F. Luberecki
️️️️
K. Palacz
63'
Замена
M. Scalet
️️️️
C. Simon
63'
62'
Замена
A. Klimek
️️️️
J. Sypek
61'
Замена
С. Козловски
️️️️
L. da Silva
61'
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
57'
56'
ГОЛ! 2:4!
F. Álvarez
Пас отдал
J. Sypek
48'
Желтая карточка
J. Sypek
42'
ГОЛ! 2:3!
И. Рондич
Желтая карточка
C. Simon
39'
24'
ГОЛ! 2:2!
И. Рондич
Пас отдал
С. Керк
22'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Мраз
ГОЛ! 2:0!
S. Rudol
Пас отдал
B. Wolski
14'
ГОЛ! 1:0!
P. Ceglarz
Пас отдал
M. Król
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
26
Michał Król
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Мотор Люблин
51
Igor Bartnik
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
3-1-3-3
1
21
18
47
16
Сампер
68
8
26
77
28
90
Мраз
3-1-4-2
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
6
Шеху
10
37
Керк
78
15
Рондич
15
7
47
24
24
47
28
17
17
28
8
8
8
8
26
30
30
26
90
Мраз
9
9
90
Мраз
15
2
Козловски
2
Козловски
15
2
28
Хайризи
28
Хайризи
2
78
14
14
78
7
7
7
7
37
Керк
10
Хамулич
10
Хамулич
37
Керк
Остались в запасе
Мотор Люблин
Видзев
51
Igor Bartnik
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
33
Jan Krzywański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
51
Igor Bartnik
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Мотор Люблин - Видзев
1
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
9
Офсайды
3
3
Количество передач
426
557
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Арена Люблин
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