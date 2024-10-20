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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Сталь
Гурник - Сталь: обзор матча 20 октября 2024
Гурник
20.10.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 12 тур
3 : 1
Завершен
Сталь
32'
Л. Захович
61'
D. Rasak
90+1'
P. Hellebrand
39'
P. Wlazło
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Сталь
ГОЛ! 3:1!
P. Hellebrand
Пас отдал
Л. Захович
90'
+1
Желтая карточка
K. Lukoszek
90'
85'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
K. Getinger
85'
Замена
D. Tkacz
️️️️
M. Domański
Желтая карточка
L. Podolski
79'
Замена
K. Lukoszek
️️️️
Y. Furukawa
77'
Замена
️️️️
Т. Исмахил
76'
Желтая карточка
D. Rasak
74'
68'
Замена
R. Assayeg
️️️️
И. Шкурин
68'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
S. Krykun
ГОЛ! 2:1!
D. Rasak
Пас отдал
Э. Янжа
61'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
P. Olkowski
46'
45'
+1
Желтая карточка
K. Knap
39'
ГОЛ! 1:1!
P. Wlazło
Пас отдал
K. Getinger
ГОЛ! 1:0!
Л. Захович
Пас отдал
Y. Furukawa
32'
Желтая карточка
Т. Исмахил
28'
Желтая карточка
P. Olkowski
27'
27'
Замена
K. Knap
️️️️
K. Hinokio
26'
Желтая карточка
M. Senger
20'
Желтая карточка
M. Domański
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
8
Koki Hinokio
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
4-4-3
16
20
Хосема
13
Янжа
26
Яницки
18
44
10
26
88
Исмахил
90
Захович
25
2-1-5-3
39
21
16
6
Гилламьер
8
44
23
66
Яунземс
18
17
Шкурин
22
10
16
15
Войтушек
15
Войтушек
16
44
17
17
44
23
25
25
23
8
20
20
8
10
19
19
10
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
44
11
11
44
Остались в запасе
Гурник
Сталь
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Гурник - Сталь
5
3
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
9
8
Нарушения
6
10
Офсайды
0
1
Количество передач
543
377
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
14130
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