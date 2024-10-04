Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Корона
Видзев - Корона: обзор матча 04 октября 2024
Видзев
04.10.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
0 : 1
Завершен
Корона
80'
S. Nagamatsu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Корона
86'
Замена
W. Kamiński
️️️️
M. Remacle
Замена
С. Хамулич
️️️️
Ю. Шеху
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
S. Nagamatsu
Желтая карточка
Ю. Шеху
79'
Замена
L. da Silva
️️️️
С. Козловски
75'
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
75'
70'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
62'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
P. Nuno
62'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
60'
Желтая карточка
M. Trojak
Замена
Л. Кастрати
️️️️
M. Krajewski
57'
Замена
J. Łukowski
️️️️
J. Sypek
56'
46'
Замена
H. Zwozny
️️️️
В. Длугош
41'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
21'
Желтая карточка
P. Nuno
12'
Желтая карточка
M. Zapytowski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
4-1-4-1
12
Гикевич
2
Козловски
4
2
91
6
Шеху
15
Рондич
37
Керк
78
10
7
3-4-1-2
87
66
55
11
8
18
27
6
71
Длугош
7
9
91
62
Кастрати
62
Кастрати
91
7
14
14
7
78
18
Гонг
18
Гонг
78
6
Шеху
10
Хамулич
10
Хамулич
6
Шеху
2
Козловски
15
15
2
Козловски
71
Длугош
37
37
71
Длугош
7
7
7
7
27
10
10
27
8
27
27
8
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Видзев
Корона
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
21
Данни Трехо
АП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
21
Данни Трехо
АП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Видзев - Корона
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
483
292
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16692
Новости команд
Все
Видзев
Корона
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+