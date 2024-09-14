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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Радомяк
Лехия - Радомяк: обзор матча 14 сентября 2024
Лехия
14.09.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 0
Завершен
Радомяк
58'
К. Мена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Радомяк
90'
+2
Желтая карточка
Б. Жордау
Желтая карточка
S. Weirauch
90'
+1
Замена
L. Gueho
️️️️
М. Хлан
90'
89'
Замена
Б. Жордау
️️️️
M. Kaput
Замена
T. Neugebauer
️️️️
А. Царенко
82'
78'
Замена
J. Franco Sarmiento
️️️️
R. Wolski
Замена
K. Sezonienko
️️️️
Б. Вьюнник
68'
67'
Замена
L.
️️️️
П. Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мена
58'
Желтая карточка
Конрадо
50'
Желтая карточка
Б. Вьюнник
38'
Желтая карточка
D. Pila
29'
6'
Желтая карточка
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
77
Christos Donis
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
3-3-3-1
1
97
Конрадо
4
44
79
10
Капич
6
30
Мена
33
Хлан
17
Царенко
27
Вьюнник
4-4-1-1
1
24
Уаттара
16
23
Энрике
29
28
27
13
77
7
Пеглоу
45
33
Хлан
94
94
33
Хлан
17
Царенко
99
99
17
Царенко
27
Вьюнник
79
79
27
Вьюнник
28
6
Жордау
6
Жордау
28
27
19
19
27
23
Энрике
9
9
23
Энрике
Остались в запасе
Лехия
Радомяк
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
44
Wiktor Koptas
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Лехия - Радомяк
4
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
380
426
Сейвы
4
7
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Новости команд
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Лехия
Радомяк
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
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2019.06.03 17:21
5
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2019.05.06 06:57
6
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2024.04.02 18:06
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