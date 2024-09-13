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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Видзев
ГКС Катовице - Видзев: обзор матча 13 сентября 2024
ГКС Катовице
13.09.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
2 : 2
Завершен
Видзев
38'
O. Repka
42'
М. Василевский
13'
И. Рондич
90+2'
J. Łukowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Видзев
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
J. Łukowski
Замена
Я. Арак
️️️️
Б. Новак
90'
Замена
M. Marzec
️️️️
A. Blad
90'
85'
Желтая карточка
С. Хамулич
Желтая карточка
А. Червински
83'
81'
Замена
K. Cybulski
️️️️
Х. Гонг
Замена
А. Червински
️️️️
G. Rogala
81'
80'
Замена
L. da Silva
️️️️
С. Козловски
80'
Замена
M. Krajewski
️️️️
Л. Кастрати
Замена
Х. Галан
️️️️
S. Bergier
73'
71'
Замена
J. Łukowski
️️️️
С. Керк
61'
Замена
С. Хамулич
️️️️
J. Sypek
ГОЛ! 2:1!
М. Василевский
Пас отдал
A. Blad
42'
ГОЛ! 1:1!
O. Repka
38'
Желтая карточка
М. Василевский
31'
28'
Желтая карточка
J. Fernández
15'
Желтая карточка
С. Козловски
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
4-3-1-2
1
2
Кууск
6
16
4
Ендрых
23
Василевский
77
Ковальчик
6
27
Новак
11
99
4-1-3-1-1
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
2
Козловски
6
Шеху
15
Рондич
10
37
Керк
18
Гонг
7
16
30
Червински
30
Червински
16
11
17
17
11
27
Новак
18
Арак
18
Арак
27
Новак
99
8
Галан
8
Галан
99
62
Кастрати
91
91
62
Кастрати
18
Гонг
78
78
18
Гонг
37
Керк
14
14
37
Керк
7
10
Хамулич
10
Хамулич
7
2
Козловски
15
15
2
Козловски
Остались в запасе
ГКС Катовице
Видзев
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча ГКС Катовице - Видзев
2
3
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
12
Офсайды
5
1
Количество передач
347
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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