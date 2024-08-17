Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Видзев
Погонь - Видзев: обзор матча 17 августа 2024
Погонь
17.08.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 5 тур
2 : 0
Завершен
Видзев
21'
В. Бичахчян
72'
K. Łukasiak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Видзев
Замена
O. Korczakowski
️️️️
R. Kurzawa
88'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
88'
Замена
J. Gamboa
️️️️
К. Гросицки
78'
Замена
A. Przyborek
️️️️
K. Łukasiak
78'
77'
Замена
Ю. Шеху
️️️️
M. Hanousek
ГОЛ! 2:0!
K. Łukasiak
Пас отдал
К. Гросицки
72'
65'
Замена
H. Sobol
️️️️
И. Рондич
65'
Замена
С. Керк
️️️️
J. Łukowski
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
A. Gorgon
65'
57'
Замена
M. Krajewski
️️️️
Л. Кастрати
57'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Sypek
Желтая карточка
A. Gorgon
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Бичахчян
Пас отдал
Л. Кутрис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
21
Бичахчян
19
8
9
Кулурис
23
4
20
3-5-2
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
15
Рондич
25
14
78
10
15
7
11
Гросицки
16
16
11
Гросицки
8
27
27
8
20
6
Ульвестад
6
Ульвестад
20
19
28
28
19
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
62
Кастрати
91
91
62
Кастрати
25
6
Шеху
6
Шеху
25
14
37
Керк
37
Керк
14
7
18
Гонг
18
Гонг
7
15
Рондич
9
9
15
Рондич
Остались в запасе
Погонь
Видзев
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Погонь - Видзев
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
9
Офсайды
2
3
Количество передач
577
353
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Новости команд
Все
Погонь
Видзев
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
2024.12.27 13:27
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
2017.02.27 00:01
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+