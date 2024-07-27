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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Лех
Видзев - Лех: обзор матча 27 июля 2024
Видзев
27.07.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лех
10'
F. Álvarez
42'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Лех
90'
+2
Замена
Б. Саламон
️️️️
А. Козубал
88'
Желтая карточка
Б. Фиабема
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
80'
Замена
H. Sobol
️️️️
И. Рондич
80'
72'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
М. Гургуль
72'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Соуза
64'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Ф. Шимчак
64'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Ба Луа
Замена
Ю. Шеху
️️️️
F. Álvarez
63'
Замена
С. Керк
️️️️
J. Łukowski
62'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Ишак
Пас отдал
А. Козубал
Желтая карточка
M. Żyro
14'
ГОЛ! 1:0!
F. Álvarez
10'
9'
Желтая карточка
А. Милич
Желтая карточка
Л. Кастрати
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
78
Kamil Cybulski
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-5
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
10
25
14
15
Рондич
78
3-2-2-2
41
Мрозек
2
Перейра
15
Гургуль
16
Милич
43
Козубал
8
Карлстрем
50
Ба Луа
77
Соуза
9
Ишак
18
Шимчак
10
6
Шеху
6
Шеху
10
14
37
Керк
37
Керк
14
78
18
Гонг
18
Гонг
78
15
Рондич
9
9
15
Рондич
43
Козубал
18
Саламон
18
Саламон
43
Козубал
15
Гургуль
5
Андерссон
5
Андерссон
15
Гургуль
50
Ба Луа
10
Хотич
10
Хотич
50
Ба Луа
77
Соуза
8
Голизаде
8
Голизаде
77
Соуза
18
Шимчак
18
Фиабема
18
Фиабема
18
Шимчак
Остались в запасе
Видзев
Лех
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Видзев - Лех
2
2
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
300
555
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
17527
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