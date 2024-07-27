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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Ягеллония
Радомяк - Ягеллония: обзор матча 27 июля 2024
Радомяк
27.07.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 3
Завершен
Ягеллония
52'
L. Rocha (П)
77'
L. Rocha
34'
J. Kubicki
40'
J. Kubicki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Ягеллония
89'
Замена
М. Скшипчак
️️️️
Х. Имас
89'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
М. Сачек
ГОЛ! 2:2!
L. Rocha
77'
71'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
J. Kubicki
63'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
ГОЛ с пенальти! 1:2!
L. Rocha
52'
48'
Желтая карточка
С. Абрамович
Замена
L.
️️️️
R. Wolski
46'
Замена
L.
️️️️
Б. Жордау
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
J. Kubicki
Пас отдал
К. Хансен
34'
ГОЛ! 0:1!
J. Kubicki
Пас отдал
Х. Имас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
27
Rafał Wolski
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
70
Вагнер
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
11
Хесус Имас
АП
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Радомяк
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
3-4-2-1
29
16
24
Уаттара
27
10
13
6
Жордау
7
Пеглоу
70
Вагнер
45
3-1-2-1-3
50
Абрамович
61
Сачек
16
8
Моутинью
6
Романчук
14
11
Марчук
11
Имас
26
Дигес
80
Диаби-Фадига
99
Хансен
6
Жордау
8
8
6
Жордау
27
9
9
27
11
Имас
72
Скшипчак
72
Скшипчак
11
Имас
61
Сачек
3
Стойинович
3
Стойинович
61
Сачек
14
10
Нгуямба
10
Нгуямба
14
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
Остались в запасе
Радомяк
Ягеллония
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
14
Damian Jakubik
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Радомяк - Ягеллония
1
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
364
406
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
23
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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