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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Балкани - Приштина
Балкани - Приштина: обзор матча 25 мая 2024
Балкани
25.05.2024, суббота, 16:00
Косово. Суперлига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Приштина
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Статистика матча Балкани - Приштина
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0
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
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Приштина
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
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2022.09.08 21:50
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2022.08.25 23:23
7
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
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