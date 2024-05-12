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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Серро Ларго
Ливерпуль - Серро Ларго: обзор матча 12 мая 2024
Ливерпуль
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Серро Ларго
9'
R. Machado
45+1'
R. Machado
21'
H. Silveira (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Серро Ларго
Замена
️️️️
D. Rodriguez
90'
+4
90'
+1
Замена
G. Fatecha
️️️️
E. Castillo
Замена
L. Lemos
️️️️
A. González
89'
86'
Красная карточка
J. Coronel
81'
Замена
R. Rabino
️️️️
L. Cosentino
Замена
M. Ocampo
️️️️
M. Barrios
76'
Замена
Л. Родригес
️️️️
H. Vergara
76'
Замена
D. G. Garcia Cardozo
️️️️
N. Franco
76'
Желтая карточка
N. Franco
61'
59'
Желтая карточка
M. Brasil
58'
Желтая карточка
H. Silveira
56'
Желтая карточка
E. Castillo
51'
Желтая карточка
L. Cosentino
ГОЛ! 2:1!
R. Machado
45'
+1
Желтая карточка
H. Vergara
31'
28'
Желтая карточка
B. Ferrares
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
H. Silveira
ГОЛ! 1:0!
R. Machado
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Gastón Guruceaga
ВР
4
I. Rodriguez
ЦЗ
14
Jean Rosso
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
8
Agustín González
ЦП
9
R. Machado
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
4
Brian Ferrares
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
33
Briam Acosta
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
19
Sergio Núñez
ЦФ
9
Hugo Silveira
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
77
M. Ocampo
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
23
L. Lemos
ЦП
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
97
Лучано Родригес
ЦФ
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
5
A. Di Pippa
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
18
Gianlucca Fatecha
ЦП
15
Sebastián Assis
ЦП
20
Jairo Coronel
ЦП
3-4-3
25
4
14
18
15
24
8
14
21
10
9
4-3-2
25
4
19
23
31
33
10
21
9
19
24
77
77
24
10
50
50
10
8
23
23
8
14
97
Родригес
97
Родригес
14
10
16
16
10
23
18
18
23
Остались в запасе
Ливерпуль
Серро Ларго
12
Sebastián Lentinelly
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
5
A. Di Pippa
ЦЗ
25
Gino Santilli
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
20
Jairo Coronel
ЦП
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
12
Sebastián Lentinelly
ВР
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
27
Yordi López
ЦП
6
Matías Silva
ЦП
Остались в запасе
5
A. Di Pippa
ЦЗ
25
Gino Santilli
ВР
17
Alan Garcia
ЦЗ
15
Sebastián Assis
ЦП
20
Jairo Coronel
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Ливерпуль - Серро Ларго
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Бельведере
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2024.02.28 10:45
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