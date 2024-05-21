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Расписание матчей
Боливия. Примера
Роял Пари - Олвейс Реди
Роял Пари - Олвейс Реди: обзор матча 21 мая 2024
Роял Пари
21.05.2024, вторник, 02:00
Боливия. Примера, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Олвейс Реди
72'
W. Tanque
90+3'
W. Tanque
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Роял Пари - Олвейс Реди
90'
+10
Желтая карточка
A. Baroja
90'
+8
Замена
A. Del Valle
️️️️
W. Tanque
Желтая карточка
Y. Quiñónes
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
W. Tanque
80'
Желтая карточка
A. Terrazas
79'
Замена
J. Herrera
️️️️
Р. Матеус
Замена
L. Velasco
️️️️
A. Moreno
78'
Желтая карточка
A. Moreno
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
W. Tanque
Вторая желтая
J. Cesar Perez
67'
Замена
J. Flores
️️️️
S. Justiniano
62'
Желтая карточка
J. Cesar Perez
45'
+2
43'
Желтая карточка
J. Carabali
25'
Желтая карточка
Д. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
97
Sergio Gil
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
27
Julio Cesar Perez
ЦЗ
18
Sergio Justiniano
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
24
Pablo Vaca
ЦЗ
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
2
Диего Медина
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
10
Adalid Terrazas
ЦП
3
Luis Caicedo
(К)
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
9
Wesley Tanque
ЦФ
67
J. Carabali
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
Роял Пари
13
Israel Peña
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
7
José Flores
ЦФ
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
40
Moises Paniagua
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
77
Julio Herrera
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
8
Ayron Del Valle
ЦФ
4-5-1
13
29
32
27
97
20
77
8
23
18
11
4-4-2
1
5
2
Медина
33
Куэльяр
24
3
14
Матеус
11
10
67
9
8
28
28
8
18
7
7
18
14
Матеус
77
77
14
Матеус
9
8
8
9
Остались в запасе
Роял Пари
Олвейс Реди
13
Israel Peña
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
Главный тренер
Давид де ла Торре
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
40
Moises Paniagua
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
13
Israel Peña
ВР
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
28
Eduardo Álvarez
ЦЗ
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
Остались в запасе
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
40
Moises Paniagua
ЦП
14
Enrique Taborga
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
27
Mateo Abastoflor
ЦП
Главный тренер
Давид де ла Торре
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча Роял Пари - Олвейс Реди
3
1
4
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
7
Количество передач
112
217
Сейвы
0
1
Точность передач %
63
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
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2025.05.13 22:10
1
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
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