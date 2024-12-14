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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Архентинос Хуниорс
Эстудиантес - Архентинос Хуниорс: обзор матча 14 декабря 2024
Эстудиантес
14.12.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 27 тур
2 : 2
Завершен
Архентинос Хуниорс
12'
С. Аскасибар
71'
T. Palacios
7'
С. Аскасибар (АГ)
48'
J. Galván
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Архентинос Хуниорс
87'
Замена
L. Heredia
️️️️
F. Mac Allister
Замена
Х. Альтамирано
️️️️
Г. Невес
85'
78'
Замена
L. Gómez
️️️️
N. Oroz
78'
Замена
M. Perello
️️️️
T. Santamaría
73'
Желтая карточка
F. Meza
ГОЛ! 2:2!
T. Palacios
Пас отдал
E. Meza
71'
Замена
А. Маньома
️️️️
E. Cetré
66'
Замена
T. Palacios
️️️️
Э. Перес
65'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Соса
65'
62'
Желтая карточка
S. Prieto
56'
Замена
N. Cordero
️️️️
М. Ромеро
48'
ГОЛ! 1:2!
J. Galván
46'
Замена
S. Prieto
️️️️
F. Álvarez
19'
Желтая карточка
A. Lescano
ГОЛ! 1:1!
С. Аскасибар
12'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Аскасибар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
32
Факундо Родригес
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
4-1-4-1
1
15
Арсамендия
15
Боселли
6
Фернандес
20
8
Невес
33
Перес
18
7
Соса
25
Аскасибар
17
4-3-3
50
30
66
Вега
29
16
22
4
11
19
Ромеро
11
6
8
Невес
19
Альтамирано
19
Альтамирано
8
Невес
33
Перес
10
10
33
Перес
18
14
Маньома
14
Маньома
18
7
Соса
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Соса
16
20
20
16
11
27
27
11
19
Ромеро
9
9
19
Ромеро
29
11
11
29
4
23
23
4
Остались в запасе
Эстудиантес
Архентинос Хуниорс
21
Matías Mansilla
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
21
Matías Mansilla
ВР
31
Роман Гомес
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Эстудиантес - Архентинос Хуниорс
3
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
545
436
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
1.21
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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