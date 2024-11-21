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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Росарио Сентраль
Эстудиантес - Росарио Сентраль: обзор матча 21 ноября 2024
Эстудиантес
21.11.2024, четверг, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
29'
Х. Соса
43'
Х. Кампас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Росарио Сентраль
90'
+2
Желтая карточка
A. Sández
Желтая карточка
С. Аскасибар
90'
Замена
B. Kociubinski
️️️️
Э. Перес
83'
Замена
E. Cetré
️️️️
А. Маньома
83'
80'
Замена
E. Coronel
️️️️
D. Martínez
Желтая карточка
E. Meza
79'
79'
Замена
A. Sández
️️️️
A. Rodríguez
79'
Замена
M. Rubén
️️️️
Э. Копетти
75'
Желтая карточка
J. Gomez
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Соса
75'
Желтая карточка
L. Lollo
73'
68'
Замена
L. Giaccone
️️️️
М. Ловера
65'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Замена
Х. Альтамирано
️️️️
Г. Невес
60'
52'
Замена
А. Солари
️️️️
Х. Кампас
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кампас
Пас отдал
Э. Копетти
ГОЛ! 1:0!
Х. Соса
Пас отдал
А. Маньома
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
18
Edwuin Cetré
ЦП
19
Хавьер Альтамирано
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
4-1-4-1
21
20
6
Фернандес
37
13
8
Невес
33
Перес
7
Соса
14
Маньома
25
Аскасибар
17
3-1-2-1-3
1
24
30
4
5
Ибарра
16
10
8
Кампас
22
Копетти
17
Ловера
11
14
Маньома
18
18
14
Маньома
8
Невес
19
Альтамирано
19
Альтамирано
8
Невес
33
Перес
52
52
33
Перес
7
Соса
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Соса
30
3
3
30
4
32
32
4
17
Ловера
26
26
17
Ловера
8
Кампас
23
Солари
23
Солари
8
Кампас
22
Копетти
9
9
22
Копетти
Остались в запасе
Эстудиантес
Росарио Сентраль
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
10
Tiago Palacios
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
19
Santiago Segovia
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Santiago Flores
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
10
Tiago Palacios
ЦП
20
Luciano Giménez
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
19
Santiago Segovia
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Эстудиантес - Росарио Сентраль
3
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
3
Количество передач
602
468
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.59
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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