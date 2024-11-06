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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Унион Санта-Фе
Индепендьенте - Унион Санта-Фе: обзор матча 06 ноября 2024
Индепендьенте
06.11.2024, среда, 03:00
Аргентина. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
22'
Г. Авалос
75'
S. Montiel (П)
90'
I. Maestro Puch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Унион Санта-Фе
ГОЛ! 3:0!
I. Maestro Puch
90'
81'
Замена
V. Fascendini
️️️️
E. Roldán
80'
Замена
P. Tanda
️️️️
N. Orsini
Замена
J. Fedorco
️️️️
F. Vera
79'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
S. Montiel
75'
Замена
R. Martínez
️️️️
С. Идальго
68'
46'
Замена
S. Rivero
️️️️
M. Pittón
46'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
L. Gamba
46'
Замена
F. Gerometta
️️️️
L. Vargas
44'
Вторая желтая
N. Paz
Замена
L. González
️️️️
F. Mancuello
36'
Желтая карточка
S. Montiel
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Авалос
Пас отдал
S. Montiel
22'
3'
Желтая карточка
N. Paz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Federico Mancuello
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
18
Franco Pardo
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
34
Nicolás Orsini
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
18
Lucas González
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
3-3-1-3
33
7
15
Ломонако
2
4
23
Марконе
14
Лойола
18
9
Авалос
9
Идальго
3
4-3-3
25
32
3
35
18
23
17
20
21
34
15
4
13
13
4
18
18
18
18
9
Идальго
32
32
9
Идальго
9
Авалос
19
19
9
Авалос
23
13
13
23
35
22
22
35
20
7
7
20
34
5
5
34
21
9
Бальбоа
9
Бальбоа
21
Остались в запасе
Индепендьенте
Унион Санта-Фе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
10
Alex Luna
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Индепендьенте - Унион Санта-Фе
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
9
Офсайды
3
1
Количество передач
517
338
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.16
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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