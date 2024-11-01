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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Индепендьенте
Атлетико Сармиенто - Индепендьенте: обзор матча 01 ноября 2024
Атлетико Сармиенто
01.11.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Индепендьенте
90'
+3
Желтая карточка
И. Марконе
Замена
V. Burgoa
️️️️
G. Díaz
81'
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
81'
80'
Замена
A. Canelo
️️️️
S. Montiel
80'
Замена
С. Идальго
️️️️
Г. Авалос
Замена
M. Garcia
️️️️
M. Mónaco
77'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Hauche
72'
Замена
B. Cabezas
️️️️
J. Gho
72'
66'
Замена
A. Luna
️️️️
F. Mancuello
56'
Замена
L. González
️️️️
J. Vallejo
56'
Замена
J. Quinonez
️️️️
R. Martínez
Желтая карточка
J. Manuel Insaurralde
44'
31'
Желтая карточка
Ф. Лойола
28'
Желтая карточка
J. Vallejo
Желтая карточка
M. Mónaco
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
26
Yair Arismendi
ЦЗ
2
Santiago Morales
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
43
Valentino Massi
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
3-2-3-2
42
2
33
21
14
14
Ронкалья
10
Гайтан
28
30
9
Моралес
31
4-1-2-3
33
14
Лойола
2
7
15
Ломонако
23
Марконе
32
18
21
9
Авалос
3
21
26
26
21
30
5
5
30
33
30
30
33
28
23
23
28
9
Моралес
7
7
9
Моралес
32
28
28
32
21
18
18
21
18
10
10
18
7
14
14
7
9
Авалос
9
Идальго
9
Идальго
9
Авалос
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Индепендьенте
12
Thyago Ayala
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
43
Valentino Massi
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
43
Valentino Massi
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Индепендьенте
2
3
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
265
474
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
10
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
12
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.97
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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