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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
Сентраль Кордоба - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 19 октября 2024
Сентраль Кордоба
19.10.2024, суббота, 00:45
Аргентина. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
23'
M. Benítez
41'
Х. Флорентин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
Желтая карточка
R. Barrios
84'
Замена
A. Morales
️️️️
L. Varaldo
76'
Замена
E. Cabrera
️️️️
R. Atencio
76'
71'
Замена
️️️️
L. Sequeira
64'
Желтая карточка
L. Sequeira
Замена
F. Cabral
️️️️
M. Benítez
60'
52'
Желтая карточка
I. Villalba
Замена
Y. Rak
️️️️
A. Segovia
50'
46'
Замена
J. Sanguina
️️️️
J. Cavallaro
46'
Замена
Э. Хам
️️️️
G. Ríos
46'
Замена
B. Bianchi
️️️️
L. Ríos
44'
Желтая карточка
S. Villa
ГОЛ! 2:0!
Х. Флорентин
Пас отдал
M. Benítez
41'
30'
Замена
T. Ostchega
️️️️
F. Milo
28'
Желтая карточка
F. Romero
ГОЛ! 1:0!
M. Benítez
Пас отдал
L. Varaldo
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
9
Lucas Varaldo
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
19
Juan Cavallaro
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
22
Elías Cabrera
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
29
F. Cabral
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
4-2-4
1
13
36
23
2
32
25
Флорентин
9
7
19
37
4-4-2
33
40
42
25
21
5
77
11
8
22
19
37
15
15
37
19
22
22
19
7
29
29
7
9
18
18
9
8
2
2
8
25
16
16
25
11
8
Хам
8
Хам
11
19
9
9
19
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
Главный тренер
Лукас Гонсалес
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Сентраль Кордоба - Индепендьенте Ривадавия
1
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
389
452
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.26
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
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