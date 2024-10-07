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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия
Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 07 октября 2024
Барракас Сентраль
07.10.2024, понедельник, 21:00
Аргентина. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
44'
J. Ruiz
19'
G. Goñi (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия
89'
Замена
Э. Хам
️️️️
L. Sequeira
Замена
S. Rosane
️️️️
D. Miloc
84'
Замена
M. Iacobellis
️️️️
A. Domínguez
84'
79'
Замена
T. Ostchega
️️️️
F. Milo
79'
Замена
J. Sanguina
️️️️
A. Mulet
Замена
R. Herrera
️️️️
J. Ruiz
72'
Замена
J. Candia
️️️️
A. Cantero
65'
Замена
S. Coronel
️️️️
I. Tapia
65'
63'
Замена
G. Ríos
️️️️
G. Alves
63'
Замена
V. Ramis
️️️️
J. Cavallaro
ГОЛ! 1:1!
J. Ruiz
Пас отдал
A. Domínguez
44'
Желтая карточка
D. Miloc
43'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
G. Goñi
Желтая карточка
A. Cantero
18'
12'
Желтая карточка
L. Abecasis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
10
G. Alves
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
19
Juan Cavallaro
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
20
Jhonatan Candia
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
8
Lautaro Ríos
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
2-3-5
1
31
42
6
79
10
22
13
5
10
11
3-5-3
33
25
42
40
10
5
77
32
10
29
22
19
22
10
10
22
10
26
26
10
5
8
8
5
10
32
32
10
11
20
20
11
25
16
16
25
77
8
Хам
8
Хам
77
10
11
11
10
32
9
9
32
19
7
7
19
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
77
F. Bruera
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
23
Gonzalo Marinelli
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
77
F. Bruera
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Барракас Сентраль - Индепендьенте Ривадавия
2
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
7
Офсайды
1
4
Количество передач
239
392
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.32
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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