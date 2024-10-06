Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Депортиво Риестра
Индепендьенте - Депортиво Риестра: обзор матча 06 октября 2024
Индепендьенте
06.10.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
18'
S. Montiel
28'
S. Montiel
63'
Г. Авалос
24'
G. Pereira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Депортиво Риестра
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
88'
Замена
J. Fedorco
️️️️
F. Vera
88'
Замена
L. González
️️️️
D. Pérez
80'
Замена
S. Lopez
️️️️
D. Tarzia
80'
78'
Замена
Y. Murillo
️️️️
N. Caro Torres
73'
Замена
N. Benegas
️️️️
G. Pereira
72'
Красная карточка
A. Barrionuevo
ГОЛ! 3:1!
Г. Авалос
Пас отдал
S. Montiel
63'
Замена
R. Martínez
️️️️
F. Mancuello
59'
Желтая карточка
D. Pérez
46'
37'
Замена
A. Díaz
️️️️
P. Monje
37'
Замена
J. Goya
️️️️
M. Rodríguez
32'
Желтая карточка
B. Sánchez
ГОЛ! 2:1!
S. Montiel
28'
26'
Желтая карточка
N. Caro Torres
24'
ГОЛ! 1:1!
G. Pereira
ГОЛ! 1:0!
S. Montiel
Пас отдал
Ф. Лойола
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Federico Mancuello
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
10
Brian Sánchez
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
24
Jonathan Herrera
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
18
Lucas González
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
3-3-2-1
33
26
Пеллегрино
15
7
15
Ломонако
23
Марконе
14
Лойола
18
12
9
Авалос
3-2-3-2
1
26
15
3
20
27
10
14
16
24
7
4
13
13
4
18
32
32
18
12
22
22
12
9
Авалос
14
14
9
Авалос
15
18
18
15
3
4
4
3
26
19
19
26
14
11
11
14
16
9
9
16
Остались в запасе
Индепендьенте
Депортиво Риестра
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
39
Jaime Barcelo
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
21
Javier Vallejo
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Индепендьенте - Депортиво Риестра
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
15
Офсайды
1
1
Количество передач
433
274
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
64
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.39
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
Новости команд
Все
Индепендьенте
Депортиво Риестра
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+