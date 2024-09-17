Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия: обзор матча 17 сентября 2024
Индепендьенте Ривадавия
17.09.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
7'
F. Romero (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия
90'
+7
Желтая карточка
M. Ramírez
Замена
L. Ríos
️️️️
A. Mulet
88'
Замена
T. Ostchega
️️️️
G. Ríos
88'
85'
Замена
T. Rubio
️️️️
G. Alanis
85'
Замена
M. Ramírez
️️️️
E. Cannavo
Желтая карточка
I. Villalba
84'
Желтая карточка
S. Villa
82'
77'
Замена
С. Перес
️️️️
R. Bogarín
76'
Замена
M. Sosa
️️️️
A. Molinas
Желтая карточка
L. Sequeira
75'
Замена
L. Sequeira
️️️️
Э. Хам
70'
Замена
M. Asenjo
️️️️
F. Romero
70'
Желтая карточка
Э. Хам
68'
63'
Замена
A. Osorio
️️️️
L. Herrera
Желтая карточка
F. Milo
47'
34'
Желтая карточка
E. Cannavo
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Romero
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
42
Sheyko Studer
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Дефенса и Хустисия
15
Ramiro Garcia
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
3-1-3-3
33
40
20
Бургос
25
8
Хам
5
32
11
22
7
29
4-3-3
25
15
Рамос Минго
23
4
28
15
17
28
9
Мирителло
14
10
11
16
16
11
32
8
8
32
8
Хам
77
77
8
Хам
7
31
31
7
17
27
27
17
28
8
Перес
8
Перес
28
10
32
32
10
4
16
16
4
14
24
24
14
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
42
Sheyko Studer
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
42
Sheyko Studer
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
Остались в запасе
15
Ramiro Garcia
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия
5
2
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
6
Офсайды
4
3
Количество передач
214
459
Сейвы
3
1
Точность передач %
58
78
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.93
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
Новости команд
Все
Индепендьенте Ривадавия
Дефенса и Хустисия
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
«Барракас Сентраль» – «Индепендьенте Ривадавия»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
Дзюба поделил с Роналду 2-е место в одном из рейтингов CIES, уступив только Месси
20 апреля
10
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
18 февраля
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+