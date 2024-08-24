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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Уракан
Архентинос Хуниорс - Уракан: обзор матча 24 августа 2024
Архентинос Хуниорс
24.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уракан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Уракан
Желтая карточка
J. Herrera
90'
+4
Замена
E. Viveros
️️️️
N. Oroz
88'
88'
Замена
F. Alfonso
️️️️
У. Аларкон
Желтая карточка
G. Verón
85'
Замена
T. Palacio
️️️️
F. Álvarez
81'
Замена
M. Perello
️️️️
A. Lescano
80'
79'
Замена
П. Силес
️️️️
F. Fattori
79'
Замена
S. Ramírez
️️️️
W. Mazzantti
Замена
A. Gamarra
️️️️
L. Heredia
69'
Замена
G. Verón
️️️️
F. Mac Allister
69'
Желтая карточка
K. Coronel
64'
62'
Замена
E. Ramírez
️️️️
R. Ábila
59'
Желтая карточка
F. Fattori
46'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
Желтая карточка
N. Oroz
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
32
José Herrera
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
4-5-1
50
16
20
30
22
4
22
11
32
88
23
4-1-2-3
1
Галиндес
2
де ла Фуэнте
16
25
6
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
7
50
16
2
2
16
23
18
18
23
11
29
29
11
4
9
9
4
22
11
11
22
8
8
Силес
8
Силес
8
15
Аларкон
35
35
15
Аларкон
10
8
8
10
7
17
17
7
50
43
43
50
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Уракан
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Уракан
4
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
438
298
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
0.7
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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