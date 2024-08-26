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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Банфилд
Сентраль Кордоба - Банфилд: обзор матча 26 августа 2024
Сентраль Кордоба
26.08.2024, понедельник, 22:00
Аргентина. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Банфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сентраль Кордоба - Банфилд
87'
Желтая карточка
J. Miguel Soraire
Замена
Н. Куальята
️️️️
E. Cabrera
84'
83'
Замена
M. González
️️️️
E. Cañete
83'
Замена
J. Miguel Soraire
️️️️
Д. Диас
79'
Желтая карточка
M. de Ritis
Замена
A. Segovia
️️️️
M. Godoy
79'
Желтая карточка
L. Abascia
71'
63'
Желтая карточка
E. Bonifacio
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
F. Aragon
61'
61'
Замена
️️️️
M. Roldan
61'
Замена
J. Álvarez
️️️️
J. Bisanz
Желтая карточка
F. Aragon
53'
49'
Желтая карточка
E. Cañete
Замена
M. Benítez
️️️️
L. Varaldo
46'
26'
Замена
E. Bonifacio
️️️️
G. Enrique
9'
Желтая карточка
F. Sanguinetti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
10
Luis Sánchez
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
18
Agustín Morales
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
21
Matías González
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
4-3-3
1
13
36
23
2
32
22
22
9
21
19
4-5-1
23
2
22
Эрнандес
6
2
10
17
10
Диас
23
18
11
22
10
Куальята
10
Куальята
22
22
77
77
22
21
37
37
21
9
7
7
9
2
36
36
2
10
Диас
8
8
10
Диас
10
21
21
10
17
22
22
17
Остались в запасе
Сентраль Кордоба
Банфилд
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Luis Sánchez
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
25
José Devecchi
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Luis Sánchez
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Сентраль Кордоба - Банфилд
2
5
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
15
15
Офсайды
1
5
Количество передач
380
338
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
70
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.32
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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1
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2025.12.13 19:29
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2025.12.11 11:54
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