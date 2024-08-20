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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Банфилд
Дефенса и Хустисия - Банфилд: обзор матча 20 августа 2024
Дефенса и Хустисия
20.08.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Банфилд
53'
M. Sosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Банфилд
90'
+1
Желтая карточка
E. Cañete
Замена
E. Aguilera
️️️️
E. Cannavo
84'
Замена
J. López
️️️️
K. Lopez
84'
77'
Замена
E. Cañete
️️️️
J. Miguel Soraire
Замена
A. Portillo
️️️️
G. Alanis
71'
Замена
I. Galván
️️️️
M. Sosa
71'
68'
Замена
J. Bisanz
️️️️
J. Álvarez
Замена
A. Molinas
️️️️
L. Herrera
64'
60'
Замена
M. González
️️️️
L. Villegas
60'
Замена
Б. Галван
️️️️
I. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
M. Sosa
Пас отдал
G. Alanis
53'
46'
Замена
Y. Rodríguez
️️️️
C. Nunez
Желтая карточка
L. Herrera
45'
+2
18'
Желтая карточка
C. Nunez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
33
Alexis Soto
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
32
Matías Sosa
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alejandro Maciel
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
36
Ezequiel Bonifacio
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
16
Ayrton Portillo
ЦП
5
Julián López
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
17
Juan Bisanz
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
10
Lautaro Gomez
ЦП
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
4-3-3
25
33
4
15
Рамос Минго
6
15
17
30
32
14
24
3-5-1-1
23
2
22
Эрнандес
6
15
21
19
22
8
36
11
4
28
28
4
32
21
21
32
17
16
16
17
30
5
5
30
14
10
10
14
22
17
17
22
8
10
10
8
15
18
18
15
21
21
21
21
19
16
Галван
16
Галван
19
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Банфилд
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
10
Lautaro Gomez
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
3
Tiago Ferreyra
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
10
Lautaro Gomez
ЦП
17
Juan Bizans
ЦП
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Банфилд
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
334
401
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.47
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
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