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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Индепендьенте
Эстудиантес - Индепендьенте: обзор матча 12 августа 2024
Эстудиантес
12.08.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте
34'
К. Ломонако
62'
Г. Авалос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Индепендьенте
Желтая карточка
Ф. Родригес
90'
+4
Желтая карточка
T. Palacios
90'
+2
88'
Желтая карточка
I. Maestro Puch
86'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
86'
Замена
J. Fedorco
️️️️
F. Vera
Замена
B. Kociubinski
️️️️
L. Giménez
83'
Вторая желтая
С. Аскасибар
81'
79'
Желтая карточка
J. Laso
77'
Замена
J. Vallejo
️️️️
L. González
66'
Желтая карточка
И. Марконе
62'
ГОЛ! 0:2!
Г. Авалос
Пас отдал
L. González
54'
Замена
D. Tarzia
️️️️
S. Lopez
Замена
С. Арсамендия
️️️️
G. Benedetti
46'
Замена
E. Cetré
️️️️
N. Benedetti
46'
43'
Желтая карточка
F. Vera
41'
Желтая карточка
S. Lopez
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Ломонако
Пас отдал
L. González
Желтая карточка
С. Аскасибар
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
20
Eric Meza
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
(К)
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
39
Nehuen Benedetti
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Фелипе Лойола
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
35
Valente Pierani
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
18
Edwuin Cetré
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
3-5-2
21
20
37
13
25
Аскасибар
33
Перес
39
10
32
Родригес
20
9
Каррийо
4-1-4-1
33
15
15
Ломонако
2
4
23
Марконе
32
18
22
14
Лойола
9
Авалос
13
15
Арсамендия
15
Арсамендия
13
39
18
18
39
20
52
52
20
4
13
13
4
22
12
12
22
9
Авалос
19
19
9
Авалос
18
21
21
18
Остались в запасе
Эстудиантес
Индепендьенте
1
Fabricio Iacovich
ВР
35
Valente Pierani
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
35
Valente Pierani
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
34
Emanuel Dall'aglio
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
41
Benjamin Sagues Barreiro
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Лаутаро Мильян
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Эстудиантес - Индепендьенте
3
1
5
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
473
304
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.62
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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