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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия: обзор матча 03 августа 2024
Велес Сарсфилд
03.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Дефенса и Хустисия
22'
Т. Фернандес
55'
C. Aquino
59'
C. Aquino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия
Замена
А. Монторо
️️️️
C. Aquino
80'
79'
Желтая карточка
J. López
Желтая карточка
S. Cáseres
78'
72'
Желтая карточка
A. Molinas
Замена
S. Cáseres
️️️️
К. Ордоньес
72'
69'
Замена
A. Portillo
️️️️
Х. Мирителло
65'
Замена
J. López
️️️️
С. Перес
65'
Замена
A. Berizovsky
️️️️
E. Cannavo
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
F. Pizzini
62'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
62'
60'
Красная карточка
A. Soto
ГОЛ! 3:0!
C. Aquino
59'
57'
Желтая карточка
L. Ferreira
ГОЛ! 2:0!
C. Aquino
Пас отдал
Т. Фернандес
55'
46'
Замена
A. Soto
️️️️
E. Aguilera
46'
Замена
A. Osorio
️️️️
L. Herrera
45'
+2
Желтая карточка
С. Рамос Минго
ГОЛ! 1:0!
Т. Фернандес
Пас отдал
B. Romero
22'
Желтая карточка
В. Гомес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
30
Агустин Боусат
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
8
Сесар Перес
ЦП
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
21
Ignacio Galván
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Велес Сарсфилд
42
Lautaro Garzón
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
32
Thiago Silvero
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
33
Alexis Soto
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
2
Andrés Berizovsky
ЦЗ
16
Ayrton Portillo
ЦП
5
Julián López
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-5-1
1
33
16
Гомес
2
3
32
Ордоньес
22
10
24
Фернандес
30
Боусат
31
4-3-3
25
15
Рамос Минго
4
6
28
8
Перес
15
21
9
Мирителло
14
10
32
Ордоньес
35
35
32
Ордоньес
10
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
10
22
10
Монторо
10
Монторо
22
31
27
Сантос
27
Сантос
31
28
33
33
28
4
2
2
4
9
Мирителло
16
16
9
Мирителло
8
Перес
5
5
8
Перес
14
24
24
14
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия
42
Lautaro Garzón
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
32
Thiago Silvero
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
32
Тиаго Весино
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
25
Enrique Bologna
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
28
Benjamin Schamine
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
42
Lautaro Garzón
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
32
Thiago Silvero
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
32
Тиаго Весино
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Остались в запасе
25
Enrique Bologna
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
28
Benjamin Schamine
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
32
Matías Sosa
ЦФ
42
Alejo Valenzuela
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
15
Офсайды
5
0
Количество передач
407
343
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.45
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
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