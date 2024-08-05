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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 05 августа 2024
Атлетико Тукуман
05.08.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
49'
G. Ferrari
54'
G. Ferrari
12'
F. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
M. Bajamich
89'
Замена
R. Melo
️️️️
R. Tesuri
79'
72'
Замена
A. Mulet
️️️️
L. Ríos
65'
Замена
J. Sanguina
️️️️
Э. Хам
65'
Замена
L. Sequeira
️️️️
F. Romero
65'
Замена
M. Asenjo
️️️️
L. Abecasis
Желтая карточка
G. Acosta
58'
Желтая карточка
G. Ferrari
54'
54'
Желтая карточка
B. Bianchi
ГОЛ! 2:1!
G. Ferrari
Пас отдал
Х. Перейра
54'
ГОЛ! 1:1!
G. Ferrari
Пас отдал
Х. Перейра
49'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
M. Brandán
46'
46'
Замена
Э. Бургос
️️️️
Т. Паласиос
Замена
M. Estigarribia
️️️️
L. Miguel Rodríguez
46'
Замена
G. Ferrari
️️️️
M. de los Santos
46'
Желтая карточка
M. de los Santos
45'
+3
37'
Желтая карточка
Т. Паласиос
12'
ГОЛ! 0:1!
F. Romero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
21
Adrián Sánchez
ЦП
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
26
Хоакин Перейра
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
40
I. Villalba
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
7
F. Vera
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
4-3-3
25
16
17
32
5
Ромеро
21
11
8
32
7
26
Перейра
3-1-2-4
33
2
40
16
8
Хам
5
8
24
Паласиос
7
22
29
17
6
6
17
11
41
41
11
16
30
Перуцци
30
Перуцци
16
32
26
26
32
7
19
19
7
24
Паласиос
20
Бургос
20
Бургос
24
Паласиос
7
77
77
7
8
32
32
8
8
Хам
9
9
8
Хам
29
31
31
29
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Ривадавия
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
7
F. Vera
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
7
F. Vera
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия
3
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
365
271
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
61
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.86
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
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