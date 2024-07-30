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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Ланус
Архентинос Хуниорс - Ланус: обзор матча 30 июля 2024
Архентинос Хуниорс
30.07.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ланус
53'
М. Ромеро
57'
Á. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Ланус
Замена
M. Perello
️️️️
М. Ромеро
84'
Замена
J. Cardozo
️️️️
Á. Rodríguez
84'
77'
Желтая карточка
К. Искьердос
74'
Замена
D. Aquino
️️️️
J. Torres
74'
Замена
R. Carrera
️️️️
E. Salvio
Замена
N. Oroz
️️️️
G. Verón
72'
Замена
T. Molina
️️️️
J. Herrera
72'
59'
Замена
G. Perez
️️️️
B. Aguirre
ГОЛ! 2:0!
Á. Rodríguez
Пас отдал
М. Ромеро
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Ромеро
Пас отдал
A. Lescano
53'
36'
Замена
A. Luciatti
️️️️
М. Санабрия
33'
Вторая желтая
M. González
24'
Желтая карточка
M. González
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
32
José Herrera
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
15
Raúl Loaiza
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
10
Марселино Морено
АП
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
4-5-1
50
29
16
30
66
Вега
18
32
9
88
22
19
Ромеро
4-4-1-1
26
4
35
3
24
Искьердос
15
8
23
Санабрия
11
10
Морено
27
9
11
11
9
88
55
55
88
19
Ромеро
11
11
19
Ромеро
32
27
27
32
35
4
4
35
23
Санабрия
33
33
23
Санабрия
11
23
23
11
27
20
20
27
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Ланус
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
22
Kevin Coronel
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Ланус
1
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
13
Офсайды
3
1
Количество передач
561
249
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
60
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.24
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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