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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Велес Сарсфилд
Платенсе - Велес Сарсфилд: обзор матча 26 июля 2024
Платенсе
26.07.2024, пятница, 00:45
Аргентина. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
90+1'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Велес Сарсфилд
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Сантос
77'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
Начало матча
Статистика матча Платенсе - Велес Сарсфилд
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
296
347
Сейвы
0
4
Точность передач %
59
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.97
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
Новости команд
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Платенсе
Велес Сарсфилд
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
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Клуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
22 июля
«Спартак» отверг аргентинского тренера
2025.10.23 13:45
17
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
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