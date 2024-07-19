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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Тигре
Архентинос Хуниорс - Тигре: обзор матча 19 июля 2024
Архентинос Хуниорс
19.07.2024, пятница, 00:45
Аргентина. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Тигре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Тигре
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
9
14
Офсайды
7
0
Количество передач
514
234
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
62
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.43
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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