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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Атлетико Сармиенто
Росарио Сентраль - Атлетико Сармиенто: обзор матча 20 июля 2024
Росарио Сентраль
20.07.2024, суббота, 00:00
Аргентина. Примера, 6 тур
4 : 2
Завершен
Атлетико Сармиенто
46'
E. Méndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Атлетико Сармиенто
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
J. Gomez
66'
46'
ГОЛ! 0:1!
E. Méndez
Начало матча
Статистика матча Росарио Сентраль - Атлетико Сармиенто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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Росарио Сентраль
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