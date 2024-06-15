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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Платенсе
Тальерес де Кордоба - Платенсе: обзор матча 15 июня 2024
Тальерес де Кордоба
15.06.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Платенсе
7'
B. Barticciotto
71'
S. Martínez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Платенсе
ГОЛ! 2:0!
S. Martínez
Пас отдал
B. Barticciotto
71'
Желтая карточка
Б. Риверос
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
B. Barticciotto
7'
Начало матча
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Платенсе
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
11
Офсайды
3
1
Количество передач
415
381
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1
0.32
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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