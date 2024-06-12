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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Росарио Сентраль
Годой-Крус - Росарио Сентраль: обзор матча 12 июня 2024
Годой-Крус
12.06.2024, среда, 23:00
Аргентина. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
45+3'
S. Ulariaga (П)
20'
Э. Копетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Росарио Сентраль
79'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Замена
M. Agustin Guillen
️️️️
L. Arce
76'
Замена
T. Badaloni
️️️️
B. Leyes
76'
Замена
F. Altamira
️️️️
J. Bautista Cejas
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Ulariaga
45'
+3
Желтая карточка
L. Arce
37'
Желтая карточка
E. Pereyra
27'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Копетти
Пас отдал
Х. Кампас
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Годой-Крус - Росарио Сентраль
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
18
17
Офсайды
0
2
Количество передач
403
276
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.5
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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