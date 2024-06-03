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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Ланус
Росарио Сентраль - Ланус: обзор матча 03 июня 2024
Росарио Сентраль
03.06.2024, понедельник, 00:00
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ланус
90+4'
M. Rubén
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Ланус
Желтая карточка
M. Rubén
90'
+9
ГОЛ! 1:0!
M. Rubén
90'
+4
55'
Желтая карточка
J. Torres
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Кампас
46'
45'
+7
Желтая карточка
М. Морено
Начало матча
Статистика матча Росарио Сентраль - Ланус
1
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
494
321
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.09
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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